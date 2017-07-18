سقوط 4 ضحايا من النازحين السوريين بانفجار في مخيم الركبان الأردني قرب حدود سوريا

قال مصدر مطلع على شؤون مخيم الركبان للاجئين السوريين إن انفجارا وقع في إحدى الخيم ادى الى مقتل 4 أشخاص واصابة ثلاثة آخرين، جميعهم من عائلة واحدة، مساء اليوم الثلاثاء.

وقال المصدر إن أطفالا وجدوا عبوة ناسفة وجلبوها إلى خيمتهم، ما أدى إلى انفجارها، ووفاة الأب وطفل واصابة الأم وطفلتين.

وإلى ذلك، قال نائب رئيس مجلس عشائر تدمر والبادية عضو مجلس إدارة مكتب الإغاثة في مخيم الركبان محمد أحمد درباس إن الأنباء تضاربت حول طبيعة الانفجار، مشيرا إلى أنه يعتقد أن يكون بسبب عبث الاطفال بعبوة ناسفة، بينما يقول آخرون إنه ناجم عن ‘بابور كاز’.

وأضاف درباس أنه تم نقل الإصابات الى مركز صحي جسور الامل داخل المخيم لتلقي العلاجات وهناك محاولات لادخال الاصابات الى الحدود الاردنية لان اصابتهم خطرة.

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المصدر : NBN