سقوط 5 جرحى بانفجار 4 عبوات ناسفة شرقي بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، عن إصابة خمسة أشخاص بانفجار أربع عبوات ناسفة شرقي العاصمة العراقية بغداد.

وقال المتحدث باسم القيادة العميد سعد معن في بيان، إن “عبوتين ناسفتين انفجرتا، مساء اليوم، بشكل مزدوج في منطقة المشتل، ما اسفر عن اصابة شخصين بجروح”.

وأضاف معن أن “عبوتين ناسفتين انفجرتا، مساء اليوم، في بغداد الجديدة ما اسفر عن اصابة ثلاثة أشخاص بجروح”.

يذكر أن بغداد تشهد بين فترة وأخرى تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح، بحسب مصادر أمنية.

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المصدر : NBN