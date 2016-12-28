سكارليت جوهانسون الممثلة الأعلى أجرا في عام 2016

مُنحت الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون لقب الممثلة الأعلى أجرا لعام 2016 وذلك بفضل أدوارها في فيلمي البطل الخارق “كابتن أمريكا: الحرب الأهلية”، وفيلم هوليوود الكوميدي الساخر “يعيش القيصر”.

وتغلبت جوهانسون على كل من كريس ايفانز وروبرت داوني، اللذين شاركا معها بطولة فيلم “كابتن أمريكا”، بفضل إيرادات فيلم “يعيش القيصر”، وهو ثاني أفلامها لعام 2016،.

وحققت أفلام جوهانسون أعلى الإيرادات على مستوى العالم هذا العام إذ حققت 1.2 مليار دولار مقارنة بـ1.15 مليار دولار لفيلم “كابتن أمريكا: الحرب الأهلية.”

وحقق فيلم “كابتن أمريكا” الذي طُرح في دور العرض السينمائية في مايو/أيار الماضي أعلى الإيرادات على مستوى العالم في عام 2016 وفقا للبيانات التي أعلنها موقع Boxofficemojo.com.

وحلت الممثلة الأسترالية مارغوت روبي في المرتبة الرابعة بعد أن حققت 1.1 مليار دولار بفضل أدوارها في فيلمي “الفرقة الانتحارية” و”أسطورة طرزان” من إنتاج شركة وارنر برازرز.

وضمت قائمة فوربس لأول مرة الممثلة البريطانية فيليسيتي جونز عن دورها في فيلم “روغ وان” وهو واحد من سلسلة أفلام حرب النجوم، وفيلم الإثارة “الجحيم”، وفيلم الخيال المثير للأطفال “الوحش ينادى” (ايه مونستر كولز)، واحتلت جونز المركز التاسع في القائمة بـ805 ملايين دولار.

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المصدر : وكالات