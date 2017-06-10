سلطات البحرين ترحب بتصريحات ترامب بشأن قطر

رحَّبت سلطات البحرين بتصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن مواجهة دعم قطر المرفوض للتطرف، وبضرورة وقفها تمويل ودعم الإرهاب فورًا.

واشارت الى ان “هذا الموقف الحازم يأتي في إطار الجهود الأميركية الحثيثة ويعكس إصرارًا شديدًا على مواصلة مكافحة كل صور الإرهاب، وضمان التكاتف الدولي للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة”.

وشدَّدت على ضرورة التزام قطر بتصحيح سياساتها والانخراط بشفافية في جهود مكافحة الإرهاب لتتمكن دول المنطقة من معالجة الأخطار التي تهددها، ومواجهة جميع الكيانات المتطرفة، والقضاء على كل من يدعمها ويحاول زعزعة أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها.

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المصدر : وكالات