سلطات الصين تحتجز 11 شخصاً ألقوا نفايات في نهر يانغتسي

ذكرت وكالة “شينخوا” اصلينية أن سلطات الصين احتجزت 11 شخصاً ألقوا ما يربو على 2900 طن من النفايات في نهر يانغتسي بإقليم جيانغسو، موضحة أن عملية تفريغ النفايات جرت في وقت سابق هذا الشهر بعد أن منحت شركتان تعملان في التخلص من المخلفات العمل من الباطن إلى جهات ثالثة.

وأوضحت الوكالة أن تشن الصين حملة صارمة على التلوث في محاولة للتخلص من الأضرار التي لحقت بالمياه والتربة والهواء في كثير من المناطق لكن المسؤولين يعترفون بأن الرقابة لا تزال غير كافية. وتحاط معظم المدن بمكبات النفايات وتبذل الصين جهودا مضنية أيضا للتعامل مع تزايد كميات المخلفات.

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المصدر : NBN