سليمان فرنجية: لا مصلحة لأحد أن يرفض شريكه الآخر

أكد رئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجيه خلال لقاء مع وفد من أهالي وفعاليات بلدة علما في قضاء زغرتا ” انكم في علما تشكلون مع بعض البلدات في القضاء حالة استثنائية في قضاء زغرتا، لأن علما بلدة مختلطة، وغالبا ما تتأثر المناطق المختلطة بالخطاب الانتخابي الذي يرتفع فيه منسوب الكلام الطائفي، ما يهمنا هو أمانكم وسلامتكم، ويجب ان نلجا دائما الى الدولة لحل مشاكلنا، ولا مصلحة لأحد ان يرفض شريكه الاخر”.

وتابع:” قوتنا بدأت معكم وتستمر معكم، ونحن مستمرون بثوابتنا ومبادئنا، أنتم الأساس ومعكم نستطيع ان نكون احرارا لأنكم وثقتم بِنَا وبسياستنا ونهجنا، ولَم نقم يوما باي خطوة الا وكنا مؤمنين بها”.

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المصدر : وكالات