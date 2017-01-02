سندرلاند يجبر ليفربول على التعادل

اهدر فريق ليفربول فرصة ثمينة لتضييق الخناق على تشلسي في صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم واكتفى بالتعادل مع مضيفه سندرلاند 2/2 امس في المرحلة العشرين من المسابقة.

تقدم ليفربول بالهدف الأول فى الدقيقة 19 عن طريق دانييل ستوريدج قبل أن يتعادل جيرمان ديفو في الدقيقة 25 من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

عاد ساديو ماني للتقدم للريدز في الدقيقة 72 ليعود ديفو للتعادل فى الدقيقة 84 من علامة الجزاء مجددا ليفقد ليفربول نقطتين ثمينتين فى صراع الصدارة مع ليفربول.

ارتفع رصيد ليفربول 44 نقطة بفارق خمس نقاط عن تشلسي بينما ارتفع رصيد سندرلاند لـ15 نقطة فى المركز الـ18.

وتقدم مانشستر سيتي إلى المركز الثالث في جدول الترتيب بعد فوزه بعشرة لاعبين على ضيفه بيرنلي 1/2 . سجل الفرنسي كليتشي الهدف الأول لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة الـ59 بطريقة جميلة. وعزز الارجنتيني سيرجيو أغويرو بالهدف الثاني لمان سيتي في الدقيقة الـ62 بعد تمريرة زميله رحيم سترلينج.

نجح بيرنلي بعد ذلك في تسجيل هدفه الوحيد عبر المدافع بين مي في الدقيقة 70.

أرسنال يعبر بالاس

حقق ارسنال فوزا على ضيفه كريستال بالاس بثنائية نظيفة بينها هدف استعراضي للفرنسي اوليفييه جيرو.

وكان صاحب هدف الفوز في تلك المباراة جيرو الذي سجل الهدف الاول، وهذه المرة بتسديدة «اكروباتية» بكعب القدم في الدقيقة 17، ارتدت من العارضة الى الشباك.

وكان النيجيري الشاب اليكس ايووبي اضاف الهدف الثاني لارسنال في الدقيقة 56 بكرة رأسية.

على ملعب فيكاريدج رود، استعرض توتنهام وتخطى عقبة مضيفه واتفورد 1/4.

ويدين فريق المدرب الارجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو بفوزه الرابع تواليا، والخامس تواليا في المباراة الاولى من السنة الجديدة، الى الثنائي هاري كاين وديلي آلي اللذين تقاسما الاهداف

وفي مباريات أخرى فاز وست بروميتش البيون على ضيفه هال سيتي 1/3 وإيفرتون على ضيفه ساوثمبتون 3/صفر وتعادل ميدلسبروه مع ضيفه ليستر سيتي حامل اللقب سلبيا.

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المصدر : القبس