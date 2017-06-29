سودانية تنجب 3 توائم وتسميهم “رجب وطيب وأردوغان”

أنجبت السودانية ميسون محمد صالح في مستشفى «نيالا التركي السوداني التعليمي البحثي»، ثلاثة توائم وأطلقت عليهم أسماء، رجب وطيب وأردوغان، تيمنا بالرئيس التركي.

وفي حديثها للأناضول، أوضحت ميسون «أم لـ 5 أطفال بمن فيهم التوائم» المتزوجة منذ 5 سنوات من إسماعيل صالح، أنها «أنجبت ثلاثة توائم خلال اليوم الثاني من عيد الفطر، في مستشفى «نيالا التركي السوداني التعليمي البحثي»، الذي تديره وزارة الصحة التركية، كما سبق لها أن أنجبت في المستشفى ذاته أحد أطفالها.

وقالت: «أعرف الرئيس التركي. هو من أمر بتشييد هذا المستشفى في السودان. وأتوجه له بجزيل الشكر لما يقدمه لنا هذا المستشفى من خدمات جمة».

وبخصوص خدمات المستشفى، أضافت: «يقدم المستشفى خدمات طبية جيدة وعناية كبيرة. ولا أرغب الخروج منه قبل أن يتعافى التوائم الثلاثة بشكل تام، وذلك لعدم توافر الإمكانيات المتواجدة هنا في بيتي».

أما الأب إسماعيل صالح، فأشار إلى أن «موظفي المستشفى يقدمون عناية كبيرة للمرضى والنزلاء».

وقال: «أشكر أردوغان الذي يقدم خدمات للمسلمين دون أن يميز بين الأعراق. وهذا المستشفى خير مثال على ذلك. وأنا سعيد بالأسماء التي أطلقناها على توائمنا الثلاثة».

وأضاف: «نأمل أن يكونوا متل صاحب الاسم الذي يحملونه. وآمل أن يلتقي أردوغان التوائم الـ 3 خلال قدومه إلى السودان».

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المصدر : NBN