سيتروين تبدأ بمبيعات سيارة DS 3 المعدلة في روسيا

بدأت شركة سيتروين ببيع ثلاثة نماذج من سيارتها صغيرة الحجم DS 3 المعدلة المخصصة للسير في المدينة، في الأسواق الروسية.

وهذه النماذج هي: Be Chic وSo Chic وSport Chic حيث سيساوي سعر النموذج الأصلي ما يعادل 19310 دولارات ونموذج Sport Chic الأغلى ما يعادل 21615 دولارا.

وزودت هذه السيارة بمحرك تيربو حجمه 1.2 لتر ودرجات تجهيز عديدة تسمح لصاحب السيارة بأن يجعلها تتصف بروح انفرادية الأمر الذي يميز موديلات DS.

كما حصلت سيارة DS 3 الجديدة على شبكة مبرد من نوع DS Wings مع إطار مطلي بالكروم ويعتبر ذلك من معالم موديلات DS. تتضمن الأضواء الأمامية مصابيح تستخدم فيها تقنية LED وأخرى تعمل بغاز زينون ومؤشرات دوران تضيء مصابيحها على شكل متتال. كما حصلت DS 3 على 10 زوائد ديكور تركب على ظهرها، إضافة إلى أربع درجات للون الظهر نفسه و10 أشكال مختلفة لمرايا جانبية و14 نوعا مختلفا من أقراص الألومينيوم للعجلات. هذا ويمكن لصاحب السيارة أن يختار له نوعا من جملة الأنواع العشرة للوحة المفاتيح.

يزود الموديل الجديد بمنظومة ملتيميديا جديدة بشاشة لمس قطرها 7 بوصات تتصف بوجود وظيفة Mirror Screen تؤمن إظهار أنظمة عمل الهاتف الذكي على شاشة المنظومة. توجد أنظمة أمان جديدة في سيارة DS 3 المعدلة ومنها منظومة الفرملة الفعالة التي تسمح بتفادي التصادم عند السير بسرعات منخفضة، أو تقليص عواقب هذه التصادمات.

يرفع محرك التيربو (Puretech) المذكور قدرته إلى 110 أحصنة ويتعامل مع علبة نقل السرعة EAT6 الآلية التي لها ستة درجات.

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المصدر : وكالات