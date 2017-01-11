سيدة أميركية قتلت طفلها .. والسبب هتلر!

قامت سيدة أميركية بطعن طفلها ذي الـ3 سنوات بعد يوم من عيد الميلاد في عام 2015، وبعد أن تأكدت من موته، لفت جسده الصغير في ورق وأدخلته طريحا على ظهره في الحقيبة ورمته في أرض مهجورة بالجزء الخلفي لمنزلها الواقع في مدينة بنما بولاية فلوريدا.

وفي الشهر الماضي فقط، استطاع المحققون مع السيدة (وعائلتها روبنسون) التعرف على السبب الذي أدى بها إلى قتل ابنها قبل نحو العام.

وأخبرت تيفاني باول التي كانت رافقت روبنسون في إحدى غرف السجن لفترة، بأن الأم قتلت طفلها بزعم أنه متلبس بروح الديكتاتور الألماني النازي اودولف هتلر.

وقد أدلت باول بشهادتها تلك للمباحث، وقالت للمحققين وهي تروي المحادثات التي جرت بينها وبين المرأة القاتلة، إنها ذكرت أن ابنها يشارك هتلر في يوم تاريخ ميلاده، وهي تخاف أن يكبر فيقوم بقتلها وأناسا آخرين «لذلك قررت أن تضحي به».

ويسعى الادعاء لإلحاق عقوبة الإعدام بروبنسون البالغة من العمر 28 عاما، والتي تنتظر محاكمة منذ أكثر من سنة.

وتقول السلطات إنها قتلت ابنها في 26 ديسمبر 2015، وفي ذلك اليوم لم يكن معها أحد بالمنزل، ولما عاد زوجها في المساء وجد الدم في جميع أنحاء المكان، وكان الطفل في عداد المفقودين، وفقا لشهادة أدلى بها في المحكمة.

وادعت روبنسون في الأول أن أحد الأقارب جاء وأخذ الطفل، لكن الأدلة على أن جريمة من نوع آخر حصلت في المنزل كانت واضحة.

وحكى الزوج للمحققين أنه رآها بعد فترة تقوم بالتحديق مليا في المستنقع الخلفي من البيت، وفي الوقت نفسه كانت قد بدأت محاولة لشراء تذاكر للسفر خارج المدينة.

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المصدر : NBN