سيدة سورية تنال رتبة لواء في صفوف الجيش السوري

للمرة الثانية من نوعها في سوريا، تمت في الأول من شهر تموز / يوليو الجاري ترقية سيدة سورية برتبة عميد في الجيش السوري إلى رتبة لواء.

وحصلت المهندسة نبال مدحت بدر على هذه الرتبة لتكون بذلك ثاني امرأة سورية تنال رتبة لواء في الجيش السوري والذي حصر هذه الرتبة الرفيعة بالرجال فقط.

وذكر موقع “جهينة نيوز” الإخباري السوري، أنه وضمن القائمة الدورية التي تصدرها القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، رُقيت العميد المهندسة نبال مدحت بدر، إلى رتبة لواء في الجيش السوري، لتكون ثاني امرأة في تاريخ سورية تحمل هذه الرتبة العسكرية بعد اللواء باسمة الشاطر التابعة لوزراة الدخلية.

وتنحدر اللواء بدر من منطقة ﺍﻟﺪﺭﻳﻜﻴﺶ في رﻳﻒ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻃﺮﻃﻮﺱ، وتشغل حالياً منصب مديرة “مكتب شؤون الشهداء وذويهم” في الجيش السوري.

وأثبتت المرأة السورية جدارتها إلى جانب الرجل خلال سنوات الحرب التي تمر على البلاد.

ولا تقف المناصب التي تسلمتها المرأة السورية عند قطاع دون آخر في الدولة السورية، وإنما هناك العديد من السيدات اللواتي تولين مناصب رفيعة للغاية إحداها على سبيل المثال، منصب نائب رئيس الجمهورية والذي تم إيلاؤه إلى الدكتورة نجاح العطار. إضافة إلى الكثير من المناصب الحكومية والحقائب الوزارية.

وتصدر نشرة الترفيعات في صفوف الجيش السوري مع بداية ومنتصف كل عام.

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المصدر : NBN