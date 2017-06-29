سيناتور روسي: واشنطن بصدد افتعال ذريعة لمهاجمة سوريا

اعتبر السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف أن الولايات المتحدة تبحث عن ذريعة لضرب سوريا، ولأنه لا يمكن أن تفعل الحكومة السورية ما يعطي الذريعة لتوجيه ضربة عسكرية لسوريا، فإن الولايات المتحدة تعتزم افتعال الذريعة اللازمة لتبرير هجومها المحتمل.

وجاء موقف السيناتور الروسي في تغريدة على حسابه الخاص في “تويتر” تعليقاً على نبأ استعداد سفن وطائرات الأسطول الأمريكي لمهاجمة قاعدة للقوات الحكومية السورية.

وقال : “وضعت الولايات المتحدة القوات البحرية والجوية في حالة استعداد ولا تنتظر إلا ذريعة لضرب سوريا. لن يعطيهم الأسد أي ذريعة. الآن وقت مناسب لأفعال استفزازية”.

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المصدر : NBN