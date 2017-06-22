شاب تركي يصفع فتاة بسبب ارتدائها لباساً قصيراً في شهر رمضان

قام شاب تركي بصفع فتاة وضربها بسبب ارتدائها لباساً قصيراً في شهر رمضان المبارك.

الواقعة حدثت في العاصمة التركية اسطنبول، وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل الإعلام التركية وصور من كاميرا ثابتة في حافلة نقل عام، كيف صفع الشاب الفتاة على وجهها حين توقفت الحافلة وهم بالنزول منها، وفي ردة فعل منها لحقت به الفتاة لكنه ألقى بها على أرضية الحافلة ونزل، لتنهار الفتاة مقهورة باكية، وهم إليها بعض الموجدين هناك لمساعدتها.

الشاب تم اعتقاله لكنه أطلق سراحه فيما بعد، بعد أن أكد أنه تعرض للاستفزاز من المنظر الذي شاهده، فيما قالت الفتاة أنه كان يزعجها طوال وجوده في الحافلة وينهرها بسبب ارتدائها لباساً قصير في شهر رمضان.

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المصدر : NBN