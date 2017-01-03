شاب روسي يطور شاحنا للهواتف لا يحتاج للكهرباء

استطاع شاب روسي، من تطوير جهازا جديدا يحمل اسم Hand Energy يسمح للمستخدمين بشحن البطارية الخاصة بهواتفهم الذكية عن طريق حركة اليد.

وقال موقع “مترو” البريطاني، إن الشاب الروسي “مايكل كياناتيس” البالغ من العمر 19 عاما، تمكن من الانتهاء من تطويره والذي يستخدم حركة اليد لتدفع الجهاز لإنتاج الطاقة التي يمكن بعد ذلك تخزينها أو استخدامها لشحن الهاتف الذكي مباشرة.

ولفت “كياناتيس” إلى أن الجهاز الجديد يتصل بالهاتف الذكي، وكل ما على المستخدم فعله هو تحريك الجهاز بيده فى حركات دائرية، وهو ما سيولد طاقة تساعد في شحن الهاتف، وأضاف أن الجهاز الجديد مثالي للأشخاص الذين يسافرون بشكل دائم، أو للذين يضطرون أن يكونوا بعيدين عن وصلات الكهرباء، كما أنه يساعد فى إنتاج الطاقة النظيفة دون الحاجة لحرق الوقود.

وأكد موقع “مترو” أنه من المقرر إطلاق الجهاز الجديد للبيع بشكل رسمي في مارس/آذار 2017، وأن الجهاز جمع ما يقرب من 50872 جنيها استرلينيا على موقع التمويل الجماعي “كيك ستارتر”.

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المصدر : سبوتنيك