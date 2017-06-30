شاب مغربي يسافر إلى إسبانيا مختبئاً أسفل حافلة.. مغامرة الـ230 كيلومتراً !

قطع قاصر مغربي مسافة 230 كيلومتراً على الأقل مختبئاً أسفل حافلة لنقل الركاب انطلقت من المغرب نحو إسبانيا، ونشر عمال الإنقاذ في مدنية إشبيلية جنوبي إسبانيا فيديو على موقع “تويتر”، يُظهر لحظة إخراج القاصر من تحت الحافلة.

وحسب صحيفة “الخبر” الجزائرية، انطلقت الحافلة من مدينة طنجة المغربية، وعبرت مضيق جبال طارق على متن عبارة. وقال متحدث باسم شرطة إشبيلية للصحافة: إن الحافلة ربما انطلقت من مدينة تطوان شمالي المغرب؛ مضيفاً أن “السائق لاحظ وجود شيء غريب في الحافلة عندما كان المسافرون بصدد النزول منها”.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة أن القاصر “تشبّث بالجزء السفلي من الحافلة”. وبعد إخراجه نُقِل الصبي إلى أحد المستشفيات لتلقي الإسعافات الأولية وهو في حالة صحية جيدة؛ وفقاً للشرطة الإسبانية.

ويغامر اللاجئون الأفارقة بحياتهم للوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط في قوارب مطاطية غير صالحة للإبحار، أو عبر محاولة تسلق الأسوار العالية المسيجة في جيبي سبتة ومليلية شمال المغرب، واللذان يعتبران من ضمن الأراضي الإسبانية.

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المصدر : NBN