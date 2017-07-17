شاب يفشل في الحصول على وظيفة .. بسبب وجهه!

يُعاني شاب من الحصول على وظيفة وذلك بسبب الوشم الذي يُغطي نصف وجهه.

ويعتقد الشاب مارك كروب الذي لديه وشم عبارة ” DEVAST8″ على ذقنه وفمه وخديه، إن وشمه هذا هو السبب الذي يجعل الشركات ترفض توظيفه وهو يسعى الى التخلّص منه.

ويشار الى أن مارك قد حصل على هذا الوشم عندما كان في السجن في كرايستشيرش، نيوزيلندا. وكان قد حكم عليه بالسجن قبل عامين، أي عندما كان يبلغ من العمر 17 عاما بسبب عمليات سطو مسلح، وتم الإفراج عنه مؤخرا.

والملفت هو أن مارك لا يعتقد أن سجله الجنائي هو ما يجعل الشركات ترفض توظيفه، بل إن وشمه هو المسؤول عن ذلك.

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المصدر : NBN