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شاب ينهي حياته على أسلاك علوها 30 مترا في روسيا

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مصنف: منوعات, منوعات الرئيسية
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شاب ينهي حياته على أسلاك علوها 30 مترا في روسيا

لقي شاب حتفه بعد سقوطه من علو 30 مترا في مدينة كورسك الروسية، عند محاولته السير على أسلاك بين بناءين من 9 طوابق.

ويقع البناءان على بعد حوالي 100 متر أحدهما عن الآخر، وكان يحاول الشاب المشي على الأسلاك متمسكا بكابل علوي للانتقال من مبنى إلى آخر، ولكنه للأسف سقط في منتصف الطريق.

وشهد العديد من المتفرجين هذا الحادث الأليم، حيث انتشرت عشرات الصور على مواقع التواصل الاجتماعي في أعقاب المأساة المفجعة.

وقد تم التأكد من هوية الشاب، حيث قال المحققون: “يقيم هذا الشاب في كورسك ويبلغ من العمر 20 عاما”.

وليس من الواضح حتى الآن السبب الذي دفع الشاب للمشي على الأسلاك، ولكن قال أحد والديه إن ابنه يتعاطى المخدرات، وفقا لتقارير وكالة TASS.

ولا يعتقد صديق الشاب المقرب أن الحادث مرتبط بتناول المخدرات، حيث قال: “لقد رأيته آخر مرة في يوم عيد ميلاده (22 يناير/كانون الثاني) ولم ألاحظ أي شيء غريب في سلوكه حينذاك”.

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المصدر : NBN

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