شاهد السلاح الروسي الجديد الذي أرعب ضباط الناتو

وضعت وزارة الدفاع الروسية مهمة أمام العاملين على تطوير الأسلحة، ضرورة تطوير منظومة “أرماتا” ووضعها تحت تصرف الجيش الروسي في القريب العاجل.

وتتضمن هذه المجموعة مدافع “2 إس 35” من مجموعة “سي في”، حيث يتكون طاقمها من ثلاثة أشخاص وتكون مضادة للصواريخ، ومزودة بحساسات ليزرية للتنبيه من الصواريخ المعادية.

مدرعة لإجلاء وتصليح المعدات المعطلة في أرض المعركة “تي 16”. ويتكون طاقمها أيضا من ثلاثة أشخاص، كما تحتوي على رافعة يتم تحريكها من قبل الطاقم عن بعد، ومزودة من الأمام بجرافة، كما أنها معدة لنقل العربات والمدراعات المعطلة في أرض المعركة بكل سهولة ويسر.

قاذفة اللهب “بي ام أو —2” التي يشبه هيكلها هيكل القاذفة “بي ام بي تي 15” ولكنها سوف تحصل عل مدفع أكثر قوة وأكثر كثافة لإطلاق النيران.

راجمة الصواريخ “تي أو سي بي ام 2” يتكون طاقمها من 3 أشخاص وحصلت على هيكل مضاد للصواريخ من الجوانب.

وهناك العديد من المفاجآت لدى وزارة الدفاع الروسية التي في المستقبل القريب سوف تعلن عنها.

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المصدر : سبوتنيك