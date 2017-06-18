شاهد…عناكب تفرز شباكا من الحرير أقوى من الغراء بـ750 مرة

أجرى باحثون دراسة حول حرير العناكب الغريب، حيث قاموا بتصوير فيديو بالحركة البطيئة يكشف عن التقنية الوحشية التي تستخدمها العناكب الصيادة الأرضية (الوبريات) لتغليف فريستها في نسيجها الحريري.

يظهر الفيديو العنكبوت الصياد الأرضي، وهو عنكبوت منزلي عملاق حول حاوية صغيرة وهو يغطيها تدريجيًا بشبكته اللزجة، وفقًا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقام الباحثون بتصوير الفيديو من خلال القاعدة الزجاجية في المختبر، وإبطائه إلى عُشر السرعة، حتى يتمكن الباحثون من دراسة حرير العنكبوت الأرضي الفريد من نوعه.

وكشفت الدراسة أن العناكب الأرضية تلصق الحرير بالأرض قبل الركض حول فريستها لتقييدها، وتستخدم العناكب الأرضية نوعًا غير عادي من الحرير يسمى “بيريفورم” لتقييد فريستها، وهو النوع الذي عادة ما يُستخدم لصنع الشبكات أو الفخاخ في الفصائل الأخرى، حيث يجف الحرير المطاطي اللامع بسرعة ويقيد ساق الضحية حتى يتم تغليفها بالكامل.

وتبين للباحثين أن حرير العناكب الأرضية أقوى من الغراء الاصطناعي بحوالي 750 مرة، وتم جمع عينات الحرير، ليكتشف الباحثون أنه يجمع بين الصلابة والمتانة والقدرة الهائلة على التمدد، بالإضافة إلى أن الثقوب الصغيرة التي يتم من خلالها طرد الحرير، هي أكبر بكثير من تلك الموجودة في العناكب الأخرى.

واكشتف العلماء أن هذا يسمح للعنكبوت بإطلاق طبقة سميكة من الحرير اللاصق بسرعة عالية حتى يغطي الفرائس وتصيبها، حيث تمتلك تلك العناكب تقنية فريدة تمنع الحرير من التصلب بداخلها بمجرد التفاعل مع الهواء، حيث تبقى فتحات طرد الحرير مغلقة حتى يتزايد الضغط بالداخل، ثم تطلق دفعة من المادة اللزجة قبل أن تنغلق مرة أخرى لمنع تصلب الحرير وحدوث انسداد.

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المصدر : NBN