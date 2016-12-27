  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
الأخبار

شاهد عيان: الطائرة المنكوبة كانت كدراجة على العجلة الخلفية

Posted by
تاريخ:
مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, دولي, شريط الأخبار, يحدث الان
اترك تعليقا
33 Views
شاهد عيان: الطائرة المنكوبة كانت كدراجة على العجلة الخلفية

ذكرت مصادر مقربة من التحقيق أن طائرة “تو-154” الروسية، التي تحطمت قرب سواحل سوتشي الأحد، كانت تتحرك قبل سقوطها بسرعة غير كبيرة وكانت مقدمتها “موجهة إلى الأعلى بشكل غريب”.

وذكرت صحيفة “كوميرسانت” الروسية الثلاثاء 27 ديسمبر/كانون الأول، أن أحد موظفي خفر السواحل التابع لمصلحة الأمن الفدرالية الروسية قال للتحقيق إن الطائرة بدلا من الصعود بدأت بالهبوط بسرعة كأنها كانت تخطط للهبوط على المياه، وفي اللحظة التالية لمست سطح البحر بذيلها الذي انفصل عن جسم الطائرة نتيجة ذلك.

وقال الشاهد إن الطائرة كانت تشبه دراجة نارية رفعها سائقها على عجلتها الخلفية.

يذكر أن الطائرة التي كان على متنها 92 شخصا، تحطمت فجر الأحد 25 ديسمبر/كانون الأول بعد مرور دقائق على إقلاعها من مطار مدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود، وهي في الطريق إلى مدينة اللاذقية السورية.

print
المصدر : روسيا اليوم

Tags:

ذات صله

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz
} } //end class