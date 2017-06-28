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شاهد ـ نجاة مقاتلة كردية من رصاصة لأحد قناصي داعش

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية صورة كبيرة, شريط الأخبار, عربي, يحدث الان
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الفيديو لمقاتلة في وحدات حماية المرأة YPJ في وسط مدينة الرقة تطلق رصاصة قناصة وتقتل احد قناصي مرتزقة داعش ولكن في نفس الوقت  سرعة رصاصة قناصة المرتزقة تمر خلف رأس مقاتلتنا YPJ وهي تبتسم فخورة باستهدافها للمرتزق في وسط رأسه ..

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المصدر : وكالات

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