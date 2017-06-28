شاهد ـ نجاة مقاتلة كردية من رصاصة لأحد قناصي داعش Posted by Zeinab YSN تاريخ: 28-06-2017 مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية صورة كبيرة, شريط الأخبار, عربي, يحدث الان اترك تعليقا 14 Views http://www.nbn.com.lb/wp-content/uploads/2017/06/19555689_324360664668918_157341776087089152_n.mp4 الفيديو لمقاتلة في وحدات حماية المرأة YPJ في وسط مدينة الرقة تطلق رصاصة قناصة وتقتل احد قناصي مرتزقة داعش ولكن في نفس الوقت سرعة رصاصة قناصة المرتزقة تمر خلف رأس مقاتلتنا YPJ وهي تبتسم فخورة باستهدافها للمرتزق في وسط رأسه .. print المصدر : وكالات