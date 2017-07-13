شاهد ماذا حاولت ان تفعله هذه السيدة في المتجر الذي تعمل به !!

نشرت وكالة روسيا اليوم على صفحتها على فايسبوك فيديو لحادثة سرقة في مدينة ياقوتيا الروسية.. حيث اقتحم رجل محل لبيع المجوهرات بدافع السرقة، فما كان من امرأة تعمل هناك الا ان انقضت عليه من الخلف في محاولة منها ان تمنعه .. استطاعت ان تعرقل سيره لبضع ثوان لكنه دفعها بقوة، فارتطم رأسها بباب المتجر ووقعت ارضاً ليهمّ السارق بالهرب ..

علّقت الوكالة الروسية على الفيديو بالقول “يكفيها شرف المحاولة” .. وبالفعل، يكفيها شرفا انها تتمتع بحس المسؤولية تجاه عملها، وحاولت ان تمنع وقوع الضرر، نزيد على ذلك حسها الانسانية العالي .. فكان باستطاعتها ان تختبئ حتى لا يصيبها مكروه .. لكنها امرأة شجاعة وقوية .. مل الاحترام !!

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المصدر : روسيا اليوم