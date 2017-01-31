شاهد.. ماذا حدث لممثلة هندية بعد هجوم الكلاب عليها

تعرضت الفنانة الهندية الشهيرة بارول ياداف، لحادث مؤلم وغريب في ذات الوقت، إذ انقض عليها عدد كبير من «الكلاب» في الشارع الذي تقطن فيه ما أدى لسقوطها وتعرضها لإصابات بالغة.

وظهر في الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة ونشره موقع «ديلي ستار» البريطاني، الفنانة الهندية البالغة 34 عامًا وهي تتجول في الشوارع المحيطة بمنزلها في مدينة مومباي، قبل أن ينقض عليها عدد كبير من الكلاب فجأة ليسقطوها أرضًا قبل أن يتدخل المارة لإنقاذها.

وللوهلة الأولى ظهرت “بارول” دون إصابات إلا أن الخدوش والكدمات بدأت في الظهور على جسمها بعد قليلًا من الوقت، خاصة في منطقة الرقبة والذراعين حيث تسبب الحادث في قطع بطول 3 إنش يستلزم تدخلًا جراحيًا.

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المصدر : NBN