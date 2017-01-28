شبيب في جولة مفاجئة على مبنى البلدية 2

قام محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب صباح اليوم بجولة مفاجئة على مبنى البلدية 2 – للإطلاع عن كثب على مدى التزام الموظفين بمواعيد العمل الرسمية وحسن سير العمل من خلال إنجاز معاملات المواطنين، حيث تبين عدم التزام بعض الموظفين وتغييبهم عن مركز عملهم دون عذر شرعي، مما حدا بالمحافظ شبيب الى فرض العقوبات الإدارية الفورية بحق كل المقصرين، وشدد على كافة الموظفين ومدارء المصالح ورؤساء الأقسام، التحلي بحس المسؤولية في التعامل مع المواطنين بهدف تحسس احتياجاتهم ومساعدتهم لتذليل كافة العقبات التي تواجههم وسرعة إنجاز معاملاتهم أي دون تأخير‮.‬

كما أوعز شبيب الى مدراء المصالح ورؤساء الأقسام، التشدد في مراقبة دوام الموظفين لوضع حد للتراخي والمماطلة التي يبديها أحياناً بعض الموظفين في عملهم.

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المصدر : وكالات