شرطة لندن: مقتل 6 أشخاص في حريق برج غرينفيل

أعلنت شرطة لندن عن “مقتل 6 أشخاص في حريق برج غرينفيل”، مشيرةً إلى “اننا نتوقع ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق في برج غرينفيل السكني بلندن”.

وكانت قد أعلنت خدمات الإسعاف في لندن ان ما لا يقل عن 30 شخصا نقلوا إلى المستشفى بسبب الحريق الذي اندلع في برج “غرينفيل” السكني بمنطقة لانكاستر ويست غرب العاصمة البريطانية لندن، مشيرة الى أن أكثر من 40 سيارة إطفاء و200 رجل يحاولون السيطرة على الحريق.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن هناك مخاوف من انهيار البرج السكاني الكائن في حي نورث كنسينغتون غرب العاصمة لندن، وذلك نتيجة استمرار اشتعال النيران به.

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المصدر : وكالات