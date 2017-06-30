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شرطة نيويورك: مطلق النار طبيب سابق كان يعمل في المستشفى

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, دولي, شريط الأخبار, يحدث الان
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أعلنت شرطة نيويورك أن “مطلق النار طبيب سابق كان يعمل في المستشفى”.

وكانت قد نقلت وكالة “رويترز” عن الشرطة الأميركية اعلانها عن اطلاق نار داخل مستشفى برونكس-لبنان في مدينة نيويورك، وأنباء عن اصابة شخصين.

وأكدت الشرطة ان البحث جار عن مطلق النار.

فيما أفادت شرطة نيويورك عن “إرتفاع عدد الإصابات إلى 3 أشخاص في إطلاق نار داخل المستشفى”.

من جهتها، أفادت وكالة “سبوتنيك” الروسية أن “حريقا اندلع في الطابق الـ 16 من المستشفى قد يكون ناجما عن وقوع انفجار”.

من ناحيتها، لفتت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية عن “اصابة 3 أطباء في اطلاق النار داخل مستشفى في نيويورك”، مشيرةً إلى أن “مطلق النار كان يرتدي معطف طبيب”.

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المصدر : وكالات

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