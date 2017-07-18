شركة روسية تطور حقلين نفطيين في إيران

أبرمت الشركة الوطنية الإيرانية لمناطق النفط الجنوبية مذكرة تفاهم مع شركة “زاروبيج نفط” الروسية لتطوير حقلي “شادكان” و”رنك سفيد” النفطيين الواقعين جنوب غرب البلاد.

وبموجب المذكرة المبرمة أمس الاثنين، ستقدم الشركة الروسية عرضها لتطوير الحقلين النفطيين في مدة أقصاها 9 أشهر.

وهذه ليس مذكرة التفاهم الوحيدة الموقعة بين الشركتين، ففي العام الماضي، وقعتا مذكرة تفاهم حول القيام بدراسة الجدوى الاقتصادية والتقنية لحقول نفط “بيدر غرب” و”أبان” الواقعين غربي إيران.

وأكد الطرفان ضرورة توسيع أطر الاتصالات في مختلف المجالات، بما في ذلك مجالا التجارة والعقود المقايضة الخاصة بالنفط ومنتجاته

print

المصدر : روسيا اليوم