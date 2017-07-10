شعبة المعلومات توقف شخصين يدخلون اشخاص سوريون خلسة الى لبنان

عند الساعة 4:30 فجرا و على حاجز ضهر البيدر، وصلت سيارة من نوع جيب شيروكي وفان مرسيدس لم يمتثلوا للحاجز، وتابعوا سيرهم باتجاه بيروت.. فرمى الحاجز النباض ادى الى ثقب اطارات الفان على الجهة اليسرى، لكنهم تابعوا سيرهم، فتمت ملاحقتهم من قبل دورية شعبة معلومات، و وقع اطلاق نار في الهواء، الى ان توقفت السيارة والفان.. وتم اقتيادهم الى مركز الحاجز حيث تبين ان الفان يقل ١٨ شخص سوري ادخلوا الى البلاد خلسة و ان الفان يعود ملكيته لسائق الجيب المدعو اسماعيل فايز المصري مواليد ١٩٨٨، لبناني، و تبين ان سائق الفان المدعو اشرف خالد الميس مواليد ١٩٨٩،لبناني، بحقه مذكرة توقيف بجرم قتل عن قاضي التحقيق في جبل لبنان

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المصدر : وكالات