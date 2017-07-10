  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
الأخبار

شعبة المعلومات توقف شخصين يدخلون اشخاص سوريون خلسة الى لبنان

Posted by
تاريخ:
مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, الأخبار الرئيسية صورة كبيرة, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
اترك تعليقا
4 Views
شعبة المعلومات توقف شخصين يدخلون اشخاص سوريون خلسة الى لبنان

عند الساعة 4:30 فجرا و على حاجز ضهر البيدر، وصلت سيارة من نوع جيب شيروكي وفان مرسيدس لم يمتثلوا للحاجز، وتابعوا سيرهم باتجاه بيروت.. فرمى الحاجز النباض ادى الى ثقب اطارات الفان على الجهة اليسرى، لكنهم تابعوا سيرهم، فتمت ملاحقتهم من قبل دورية شعبة معلومات، و وقع اطلاق نار في الهواء، الى ان توقفت السيارة والفان..  وتم اقتيادهم الى مركز الحاجز حيث تبين ان الفان يقل ١٨ شخص سوري ادخلوا الى البلاد خلسة و ان الفان يعود ملكيته لسائق الجيب المدعو اسماعيل فايز المصري مواليد ١٩٨٨، لبناني، و تبين ان سائق الفان المدعو اشرف خالد الميس مواليد ١٩٨٩،لبناني، بحقه مذكرة توقيف بجرم قتل عن قاضي التحقيق في جبل لبنان

print
المصدر : وكالات

Tags:

ذات صله

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

} } //end class