شكوى جديدة ضد ترامب حول عائداته من الخارج

تقدم المدعيان العامان في ولاية ماريلاند والعاصمة واشنطن الاثنين بشكوى ضد الرئيس دونالد ترامب بتهمة قبول أموال من حكومات وشركات أجنبية عبر امبراطوريته العقارية.

وشدد المدعي العام للعاصمة كارل راسين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع فروش في واشنطن على انه “لم يسبق أبدا في تاريخ هذا البلد ان كان لدينا رئيس منخرط الى هذه الدورجة في الأعمال، او حتى رئيس لم يبتعد كما يجب عن اصوله” المالية.

وتستند الشكوى الى “البند المتعلق بالتعويضات” اذ ان الدستور الاميركي يحظّر على أي شخص يشغل منصبا عاما “قبول هدية او تعويض او منصب او رتبة ايا تكن من ملك او امير او دولة اجنبية”، من دون موافقة من الكونغرس.

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المصدر : وكالات