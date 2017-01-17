شلالات بلوحات جميلة من الثلج

لم يقف تأثير موجة الصقيع والثلوج التي تضرب الدول الأوروبية على الأشخاص فقط، ولكن تأثيرها يتعدى ذلك ليشمل الشلالات التي تتجمد مياهها، فتظهر للمغامرين مناظر خلابة لا نظير لها.

المياه في أحد أودية أوبرستدورف في ألمانيا تجمدت بينما حاصرتها الصخور



وادي أوبرستدورف الصخرية يعتبر من أكثر الأودية جمالا في أوروبا الوسطى خاصة عندما تتجمد المياه

شلال مياه متجمد في مدينة ليل الفرنسية

هنغارية تتأهب لتسلق أحد الشلالات المتجمدة في بلادها



تجمد مياه الشلالات من عوامل جذب السياحة الشتوية في أوروبا



جمال المنظر من لم يمنعه من ممارسة هواية التسلق

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المصدر : وكالات