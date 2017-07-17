شنقت نفسها في مرحاض المدرسة لهذه الاسباب ..

عُثر على مراهقة جثة في حمامات المدرسة بعدما شنقت نفسها إثر تعرّضها للمضايقة والتخويف من التلاميذ الآخرين.

وفي تفاصيل القضية، فقد عثر على الفتاة داغمارا برزيبيش، 16 عاماً، جثة في مرحاض قسم الرياضيات في أيار الماضي. وكانت الفتاة فد انتقلت للعيش من بولندا الى بريطانيا مع عائلتها منذ 9 سنوات.

وبحسب التحقيقات، فإن الفتاة قد تعرّضت للمضايقة من قبل عصابة من الفتية بسبب جنسيتها، إذ قالوا لها إنه يجب أن تعود الى بلدها كما نعتوها بصفات قاسية.

ويشار الى أن وفاة الفتاة شكّل صدمة قاسية لأهلها وأصدقائها ومعلميها الذين شددوا على أنه لم يكن هناك من إشارات تدل على أنها قد تقتل نفسها.

ويذكر أن داغمارا كانت قد اشتكت من العنصرية التي تتعرّض لها في المدرسة على موقع خاص للمراهقين إسمه ask.fm.

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المصدر : NBN