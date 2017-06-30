شويغو: الجيش السوري يوسع مناطق سيطرته ويتقدم بوتيرة سريعة بمحاذاة الحدود مع الأردن

صرح وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرغي شويغو، بأن استفزازات قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، يساهم في توسيع أنشطة المنظمات الإرهابية في سوريا.

وقال شويغو، اليوم الجمعة: استفزازات قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، يساهم في توسيع أنشطة المنظمات الإرهابية في سوريا.

وأضاف وزير الدفاع الروسي “بعد قصف الطيران الأمريكي الطائرة السورية في منطقة الرصافة في جنوب محافظة الرقة، أوقفت وزارة الدفاع الروسية الاتصالات مع الجانب الأمريكي في إطار مذكرة التفاهم حول الوقاية من الحوادث وضمان سلامة الطيران”.

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المصدر : NBN