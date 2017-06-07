شويغو: مستعدون مع الصين لحماية السلام بجهود مشتركة وتعزيز الإستقرار

كشف وزير الدفاع الروسي،سيرغي شويغو، أنّ “خبرائنا خضّروا خارطة طريق لتطوير العلاقات في المجال العسكري بين روسيا والصين لفترة الأعوام 2017 -2020”.

واقترح شويغو، خلال لقاء ثنائي جمعه مع نظيره الصيني، تشانغ وان تشيوان، “التوقيع على خارطة الطريق”، مؤكّداً أنّ “روسيا والصين على استعداد لحماية السلام بجهود مشتركة وتعزيز الإستقرار الدولي”، مشيراً إلى أنّ “كثافة المباحثات الروسية الصينية تدلّ على حوار بناء حول مجمل قضايا الأمن العالمي والإقليمي”، منوّهاً إلى أنّ “العلاقات بين روسيا والصين على مستوى عال وتتطوّر بشكلّ مستقرّ”، مركّزاً على أنّ “ما يساعد في ذلك، هو العلاقات بين رئيسي البلدين، حيث أعطى اللقاء الأخير للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، زخماً قويّاً لعملنا هذا العام”.

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المصدر : وكالات