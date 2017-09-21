صاحبة أطول شعر في العالم

برغم إصابتها بالصلع خلال المراهقة، تحظى عارضة الأزياء الروسية، الشبيهة بشخصية “ريبونزل” الكرتونية، “أناستازيا سيدرفوا” بأطول شعر على الإطلاق.

وذكرت صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، أن سيدرفوا، ذات الـ 23 عامًا، كانت تعانى من حالة متاخرة من تساقط الشعر، تحولت إلى صلع مع نهاية عامها الـ 18، بسبب ضغوط نفسية كانت تتعرض لها.

وكشفت سيدرفوا أنها لجأت لطبيب جلدية بروسيا لعلاج شعرها، لإستعادة شعرها الأصهب الطويل مرة أخرى، بعد أن ترك الصلع فروة رأسها خالية من الشعر تقريبًا.

وأفادت سيدرفوا، عبر حسابها الخاص على انستجرام، أن شعرها نمى ليصل إلى 160 سم، مما أهلها للعمل كوجه إعلانى لدى شركة ” Pantene” لمستحضرات العناية بالشعر.

وعقب الشهرة الواسعة التى اكتسبتها العارضة الصهباء، قررت العمل كخبيرة للعناية بالشعر وتقديم خبرتها فى عالم الجمال إلى الفتيات اللواتى يعانيين من مشاكل الشعر حول العالم.

وقدمت سيدرفوا عدة نصائح للفتيات للعناية بالشعر، وكانت أبرزها:

1- اتركى شعرك ليجف فى الهواء الطلق، قبل أن تعرضيه للمجفف.

2- لاتستخدمى المكواة لتمليس شعرك نهائيًا.

3- استعينى بمستحضرات غسل الشعر الغنية بالكبريتات.

4- ضعى قناع من الكيراتين على شعرك عقب غسل شعرك كل يوم.

5- تناولى المكملات الغذائية الغنية بزيت الأوميغا 3، وفيتامين D.

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المصدر : NBN