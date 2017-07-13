صبحي ابو عرب: مستمرون بعملنا لحفظ أمن عين الحلوة

إستقبل قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي ابو عرب وفداً من لجنة حي الطيرة في مخيم عين الحلوة وذلك في مقر قيادة القوات في المخيم بحضور عدد من ضباط وقيادت الامن الوطني.

وأعرب اللواء ابو عرب عن تضامنه مع الأهالي ومطالبهم المحقة بالتعويض، وتمنى لهم العودة السريعة الى منازلهم وأكد لهم انه سيبذل اقصى جهد من اجل التعويض على جميع المتضررين وعودة الامن والاستقرار لحي الطيرة وباقي احياء المخيم.

وقال إن قوات الأمن الوطني مستمرة بعملها لحفظ أمن مخيم عين الحلوة والجوار ومنع العبث بامن أهلنا وشعبنا في المخيم والجوار، وتمنى على الجميع مساعدة عناصر وضباط القوة المشتركة الفلسطينية خلال عملهم.

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المصدر : NBN