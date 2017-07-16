صراع بين إنتر ميلان ويوفنتوس للتعاقد مع كروس

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر ميلان يخطط للتعاقد مع توني كروس نجم ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويحظى كروس باهتمام كبير من الأندية الإيطالية، حيث تشير التقارير إلى أن يوفنتوس يستهدف التوقيع مع كروس لتدعيم خط الوسط، وسيتم تمويل الصفقة من أموال بيع ليوناردو بونوتشي.

وبحسب ما ذكرته شبكة ميدياسيت فإن إنتر ميلان يبحث عن لاعب يقود المشروع الجديد للنادي، ووقع الاختيار على النجم الألماني المطلوب بقوة من الغريم التقليدي يوفنتوس.

وأوضحت الشبكة في تقريرها أن المدرب الجديد لوتسيانو سباليتي أوصى إدارة النيراتزوري ببدء المفاوضات مع ريال مدريد بشأن التعاقد مع كروس.

ونقلت صحيفة آس الإسبانية التقرير ووصفت الأمر بالحلم الذي يراود الأندية الإيطالية، فريال مدريد لا يفكر أبداً بالتخلي عن كروس مهما كان الثمن.

وأضافت الصحيفة المقربة من البيت الأبيض أن إدارة ريال مدريد سترفض أية عروض من أجل كروس الذي يعد واحد من أهم عناصر نجاح الفريق.

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المصدر : NBN