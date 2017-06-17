صراع بين يوفنتوس وإنتر ميلان على ضم ماتويدي

أصبح رحيل بليز ماتويدي عن باريس سان جيرمان شبه مؤكد هذا الصيف بعد عدم تجديد عقده مع النادي الفرنسي ، حيث أن اللاعب يدخل ضمن اهتمامات يوفنتوس وإنتر ميلان .

وحسب شبكة “سكاي سبورتس” فإن بليز ماتويدي قرر الرحيل عن باريس سان جيرمان هذا الصيف هو الذي كان قريباً من الانتقال إلى يوفنتوس الصيف الماضي ، وأصبح ماتويدي خارج حسابات نادي العاصمة الفرنسية بعد دخوله في آخر سنة من عقده بدون توصله بعرض للتجديد .

ونقلاً عن نفس المصدر فإن بليز ماتويدي يدخل ضمن اهتمامات كل من يوفنتوس وإنتر ميلان ، حيث أنه أصبح متوفراً أمام قطبي الكرة الإيطالية للانتقال هذا الصيف بمقابل أقل من 25 مليون يورو .

وينتهي عقد بليز ماتويدي مع باريس سان جيرمان في صيف 2018 ، هو الذي انتقل إلى نادي العاصمة الفرنسية قادماً من سانت ايتيان في صيف 2011 مقابل 8 ملايين يورو .

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المصدر : وكالات