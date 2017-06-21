صفقة تبادلية بين برشلونة ومانشستر يونايتد .. من مقابل من ؟!

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن إمكانية عقد صفقة تبادلية بين برشلونة ومانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” فإن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو سيوافق على بيع أندير هيريرا المطلوب من قبل برشلونة بشرط واحد.

وأضاف نفس المصدر أن مورينيو يريد الحصول على الظهير الأيسر الإسباني جوردي ألبا مقابل التخلي عن هيريرا في ظل رفضه بيع لاعب الوسط الإسباني.

ويرغب مدرب برشلونة الجديد أرنيستو فالفيردي في العمل مع هيريرا مجدداً بعد أن دربه في أتلتيك بيلباو قبل أعوام.

وكان أندير هيريرا قد أشاد بفالفيردي بتصريحاته معتبراً أنه مدرب ذكي ومتعدد أساليب اللعب ويتعامل مع اللاعبين بطريقة ناجحة، متوقعاً نجاحه في برشلونة.

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المصدر : NBN