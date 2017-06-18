صنداي تايمز: حريق برج غريفنيل تسبب بحالة من الصدمة والغضب

اشارت صحيفة “صنداي تايمز” إلى أن “حريق برج غريفنيل الذي أزهق أرواح 58 شخصاً على الأقل إلى الآن، تسبب أيضاً بحالة من الصدمة والغضب والذهول خاصة أنها جرت في بريطانيا وفي القرن 21″،

لافتة إلى أن “الكثير من القتلى ماتوا في شققهم امتثالاً لنصيحة كتبت على جدران كل طابق في المبنى، بأنهم في حال وجود حريق، فعليهم البقاء في المنزل وإغلاق النوافذ، إلا أن هذه النصيحة تجاهلت انتشار الغازات السامة فضلاً عن استخدام لوائح بلاستيكية لإضفاء جمالية على المظهر الخارجي للمبنى الذي يقع في أرقى المناطق في بريطانيا”

وأوضحت الصحيفة أن “واجهات المبنى التي ثبتت حديثا كانت رخيصة الثمن، وغير مقاومة للحرائق”، متسائلة:” لماذا لم يتم منع بيع هذا النوع من البلاستيك في بريطانيا، مع العلم أنه ممنوع في الولايات المتحدة وألمانيا، فمن أجل من راحوا ضحية هذا الحريق، فإنه يتوجب علينا التأكد من عدم تكرار مثل هذه المأساة”.

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المصدر : وكالات