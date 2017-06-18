صواريخ الحرس الثوري الإيراني تدك مواقع الإرهابيين في دير الزور على خلفية هجمات طهران

اعلنت العلاقات العامة في قوات حرس الثورة الاسلامية في إيران بيان لها ان صواريخ اطلقتها قوات جو فضاء لحرس الثورة الاسلامية على مقر قيادة الارهابيين التكفييرين في دير الزور في سوريا بهدف انزال العقاب على منفذي العمليتين الارهابيتين الاخيرتين في طهران.

واكد البيان، “انه اثر الجريمة الارهابية التي قام بها الارهابيون التكفيريون في 7 يونيو حزيران في طهران وادت الى استشهاد 18 من ابناء الشعب الايراني المظلوم والصائمين واصابة عدد اخر من المواطنين الاعزاء بجروح فان قوات حرس الثورة الاسلامية لم تترك اراقة اي دم طاهر من دون اي رد”.

و اعلن البيان ان قوات حرس الثورة الاسلامية استهدفت قبل لحظات بصورايخ مقر قيادة ومركز تجمع واسناد وقسم تفخيخ السيارات للارهابيين التكفيريين في منطقة دير الزور بشرق سوريا بهدف معاقبة الارهابيين المجرمين.

مبينا انه تم اطلاق صوايخ ارض – ارض من القواعد الصاروخية لقوات جو فضاء لحرس الثورة الإسلامية في محافظات كرمانشاه وكردستان (غرب إيران) لتدك مواقع الارهابيين التكفيريين.

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المصدر : NBN