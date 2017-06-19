صورة لعائلة عمانية تفطر على الأرض تثير إعجاب المغردين !

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لعائلة عمانية خلال تناولها الإفطار خلال أحد أيام شهر رمضان المبارك؛ حيث لفت انتباههم الطريقة التي تراصوا بها على الأرض، فظهروا وكأنهم يشكلون لوحة فنية.

ومضي المغردون عن إعجابهم بالصورة لجمالها وبساطتها وأناقتها العفوية، فيما علق ملتقط الصورة ويسمي يوسف الشعيلي عليها عبر حسابه بموقع “تويتر” بقوله: “الإفطار الجماعي لشباب العائلة، بس من فوق”.

الافطار الجماعي لشباب العائلة – بس من فوق pic.twitter.com/dM5pjliB7A — يوسُف الشُعيلي (@yosufalshuaily) June 16, 2017

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المصدر : NBN