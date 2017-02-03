[صور] ماكدونالدز تتخلى عن “أميركيتها” في موسكو

عندما فتحت سلسلة ماكدونالدز أول مطاعمها في العاصمة الروسية موسكو عام 1990 في نهاية الحرب الباردة كان الإقبال قويا لدرجة أنه كان من المعتاد إقامة حفلات زفاف في المكان صاحب العلامة الأميركية الشهيرة.

وفي السنوات الأخيرة ومع الفتور المتزايد في العلاقات الأميركية الروسية انتهجت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة سياسة مختلفة.

وقال خمزت خسبولاتوف مدير سلسلة مطاعم ماكدونالدز في روسيا “نقولها دائما: نحن شركة روسية.. لا أعتقد أن هناك شركة تستطيع أن تقول على نفسها أنها روسية أكثر منا”.

وأضاف في مقابلة مع رويترز أن كل موردي مطاعم ماكدونالدز تقريبا روس وأن كل المديرين التنفيذيين روس. كما أن شعار ماكدونالدز المعروف خارج كل المطاعم في روسيا مكتوب بالأبجدية الروسية.

أما بالنسبة للأقواس الذهبية فقال “إنها أقواس روسية. تبرق أينما كانت”.

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المصدر : NBN