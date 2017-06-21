ضبط أكثر من مليون يورو في سيارة شقيقين من أصل لبناني شرق فرنسا

أعلنت دائرة الجمارك الفرنسية ضبط رجال الجمارك في شرق فرنسا أكثر من مليون يورو مخبأة في سيارة يقودها شخص من أصل لبناني وشقيقه وكانت قادمة من إسبانيا ومتجهة إلى ألمانيا.

بدورها، أعلنتالشرطة الفرنسية عن ضبط المبلغ اليوم دون الكشف عن جنسية الرجلين اللذين أوقفا ومثلا امس في نانسي أمام قاض قرر وضعهما في الحجز الاحترازي بتهمة “تبييض الأموال وتهريب المخدرات” و”التآمر الجنائي”، ويبلغ الشقيقان من العمر 34 و39 عاما.

وضبطت النقود في 15 حزيران بالقرب من مدينة مونبيليار في منطقة دو، وفق بيان لإدارة الجمارك الفرنسية أوضح أن “الرجلين قالا إنهما عائدين إلى ألمانيا حيث يقيمان بعد إجازة لبضعة أيام في إسبانيا”. وعثر رجال الجمارك على النقود مخبأة في أكياس بلاستيكية خلف لوحة معدنية بعرض السيارة، وأحصوا “اكثر من 23 ألف ورقة نقدية من فئة 20 و50 يورو بلغ مجموعها مليون و2045 يورو”.

وانجذب كلب الشرطة المدرب إلى حقيبة رياضية وللعارضة المعدنية ما يشير إلى أن مواد مخدرة كانت مخبأة فيهما، رغم أن فحص المخدرات لم يكن إيجابيا. ويشتبه محققو القضاء الجمركي والشرطة بأن الرجلين متورطان في تجارة المخدرات وأن دورهما يقوم على نقل المخدرات وتحصيل النقود.

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المصدر : وكالات