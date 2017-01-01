طائرة الدبلوماسيين الروس الـ 35 تغادر واشنطن

ذكرت السفارة الروسية أن الطائرة الخاصة، والتي تم إرسالها من قبل موسكو لإعادة الدبلوماسيين الروس الذين قررت أمريكا طردهم، قد غادرت واشنطن، اليوم الأحد.

وقال المكتب الصحفي بالسفارة في الولايات المتحدة لوكالة “ريا نوفوستي”، “الطائرة أقلعت، وعلى متنها جميع الدبلوماسيين”. كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد قرر، الخميس، ترحيل 35 دبلوماسياً روسياً، بزعم أنهم يعملون “موظفين في الاستخبارات الروسية”، وقاموا بـ “التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية”. ومن جهته، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، أن موسكو لن تطرد أحدا رداً على تصرفات الولايات المتحدة.

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المصدر : NBN