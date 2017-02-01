طالبة حقوق في اللبنانية أجرت إمتحاناتها في المستشفى !

صدمتها سيارة على اوتوستراد زحلة وهي تجتاز الطريق الى كلية الحقوق الفرع الرابع في زحلة قبل موعد الامتحان ما استدعى نقلها الى المستشفى ، وقبل ان تتماثل للشفاء وبمبادرة استثنائية من رئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور فؤاد ايوب سُمِح لها بإجراء الامتحان في مادة المبادئ الاقتصادية في المستشفى اللبناني الفرنسي .

هي فاطمة زعيتر أحد طالبات السنة الاولى في كلية الحقوق لم تتمكن من الوصول الى قاعة الامتحان بسبب حادث مؤلم كاد ان يودي بحياتها ، إدارة كلية الحقوق التي تعاطفت مع قضية فاطمة التي لم تتمكن من اجراء الامتحان على المقعد الدراسي نقلت لها أسئلة الامتحانات الى المستشفى للاجابة على أسئلة الامتحان .

الدكتور اكرم ياغي مدير كلية الحقوق الفرع الرابع ناشد وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس ورئيس بلدية زحلة أسعد زغيب بإنشاء جسر أو إقامة عوائق ومطبات حتى يتمكن طلابنا من الوصول بأمان الى المقاعد الدراسية وبتوجيه من رئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور فؤاد أيوب وعميد كلية الحقوق الدكتور كميل حبيب وأمينة السر نقوم بإجراء الامتحانات في المستشفى وهذا يجرحنا ويزعجنا بأن لا تقوم الطالبة بإجراء الامتحانات الى جانب زميلاتها ، وفي ان تجري امتحاناتها وهي تعاني .

الطالبة فاطمة زعيتر قالت قطعت الطريق من الجهة الاولى للاوتوستراد ووضعت رجلي اليمنى على الطريق من الجهة الثانية وإذا بسيارة تصدمني ونقلت الى المستشفى ولمّا كنت قد حضرت مادة المبادئ الاقتصادية جيداً طالبت الادارة بإجراء الامتحان وكانت الموافقة .

الدكتور عباس زعيتر والد الطالبة فاطمة ناشد الرؤوساء الثلاثة ووزير الاشغال العامة ورئاسة الجامعة اللبنانية بحل هذه المشكلة السبب بإيجاد مبنى جامعي موحد لجميع الطلاب او بإنشاء جسر لتخفيف عذابات ابناء البقاع والحؤول دون سقوط قتلى وجرحى وقتلى على هذا الطريق من طلاب الجامعة .

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المصدر : NBN