طريقة يابانية لمقاومة الكسل في دقيقة واحد فقط!

من منا ليس لديه الكثير من الأعمال المؤجلة التي تحتاج لمعالجة، لكنه يتركها جانبًا، وليس من سبب أو عذر إلا الكسل. كثير منا يقع في فخه، دون القدرة على إيجاد حلول لتغيير نمط الحياة المتباطئة إلى أخرى تتقدُّ نشاطًا.

إن كنت ممن سئموا من ذلك، ولديهم الدافعية للتغير نحو الأفضل، فإليك هذه النصيحة البسيطة. الأمر ليس علم ذرة، فهو بسيط للغاية. هناك طريقة يابانية تُسمّى “Kaizen” أي كايزن أو مبدأ الدقيقة الواحدة. وهي طريقة بسيطة يمكنها معالجة الكسل بشكل نهائي إذا ما طبقت القواعد.

ما هي الـ كايزن؟



مصطلح يتكون من كلمتين يابانيتين وهما :

كاي “Kai” وتعني التغيير.

زن “zen” وتعني للأفضل.

وتترجم إجمالًا: “Kaizen” إلى “Continual Improvment” أي التحسن المستمر.

ابتكر فلسفة الـ كايزن الياباني “تاييشي أهونو” وكان الهدف تطوير قيادة المؤسسات الصناعية والاقتصادية، حيث كان المجال الأساسي لتطبيق الفلسفة أماكن العمل والشركات، لكنه سرعان ما تطور ليشمل جميع جوانب الحياة. فكرة الكايزن تقوم على التخلص من الهدر في جميع العمليات، وهي أكثر استخدامًا في عالم الأعمال، وتعزيز أساليب الإدارة.

كيف تطبّق الـ كايزن في حياتك لتتخلص من الكسل؟

تستند الفكرة على أن يقوم الشخص بممارسة شيئ ما لدقيقة واحدة يوميًا وفي ذات الوقت. حتى أن أكثر الأشخاص كسلًا بإمكانه تخصيص دقيقة واحدة من الأربعة وعشرين ساعة من يومه لفعل شيئ ما، فذلك سيساعده في طريقه للوصول إلى هدفه.

وبدلًا من الخوف من المجهول، يمكنك وضع أهداف واقعية والتي ستمنحك مشاعر الإنجاز، والتي بدورها ستحفزك على فعلها أكثر وأكثر. وستبدأ تدريجيًا بزيادة الوقت الذي تقضيه في إنجاز المهمة التي وضعتها لنفسك. تخصيص دقيقة واحدة لفعل أي شيئ يوميًا سيجعلك أكثر نشاطًا وسيدربك على استغلال الوقت بشكل أفضل، فلا تستهن بهذه الدقيقة، فهي تفعل الكثير!

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المصدر : NBN