طفلة تسرق بصمة والدتها وتتسوق بـ250 دولاراً

أظهرت الطفلة آشليند هويل أنها أكبر من سنواتها الست بما يكفي لتستغل نوم والدتها، فتستخدم بصمة إبهامها، وتفتح الآيفون الخاص بها، وتدخل إلى موقع أمازون، وتتسوق بقيمة 250 دولاراً.

وحسب كلام الوالدة بيثاني، التي صدمت بما حدث ظناً منها أن أحدهم سرق حسابها واشترى 13 هدية بوكيمون وأرسلها لعنوان منزلها «استلقيت قليلاً على الأريكة لأستريح، فإذا بها تدخل موقع أمازون، لم أكن أعلم أنها تعرف ما هو هذا الموقع أصلاً»، وأجابت فتاة أركانساس على ذلك بالقول: «أنا الذي فعلت ذلك أنا يا أمي، كنت أتسوق».

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المصدر : وكالات