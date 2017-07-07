طفل سوري يقلد النمس في “باب الحارة” فيقتل نفسه شنقاً !

تعوّد مسلسل “باب الحارة” السوري على وفاة أبطاله بفعل سنة الحياة مع طول مدة عرضه ووصوله الى الجزء التاسع، أو وفاة شخصياته بفعل ارادة المخرج او المنتج او الممثلين، إلّا أن الصدمة الأبرز هذا الموسم قيام أحد المشاهدين بشنق نفسه على غرار أحد مشاهد شخصية “النمس” من اداء الممثل السوري مصطفى الخاني.

وذكرت وسائل إعلام سورية أن الطفل وسيم قباني من ريف العاصمة دمشق لم يتجاوز عمره 12 عاماً، تأثر بمشهد محاولة “النمس” شنق نفسه فقام بتقليد المشهدوسقط ميتاً وسقط ميتاً.

وكان وسيم مع شقيقه الأكبر البالغ من العمر 17 عاماً أمام منزلهما، فقال له: “سوف أشنق نفسي وأعود للحياة مثله”، فمنعه من القيام بالفعل، لكنه ذهب لإحضار الماء من داخل المنزل، وعند عودته وجد شقيقه الأصغر وقد لف سلك هاتف متدلي أمام المنزل وقام بشنق نفسه.”

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المصدر : NBN