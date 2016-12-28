طقس الغد غائم جزئياً الى غائم مع رياح ناشطة وإرتفاع بالحرارة

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني ان يكون طقس الغد غائم جزئيا الى غائم مع رياح ناشطة (تقارب ال55 كلم/س) وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة يتحول بعد الظهر إلى غائم مع أمطار وثلوج على ارتفاع 1300متر وما فوق.

كما توقعت ان يكون طقس الجمعة غائم جزئيا إلى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع تساقط أمطار صباحاً وثلوج على ارتفاع 1200متر وما فوق يتخلّلها انفراجات بعد الظهر وخلال اللّيل.

أما طقس السبت فيكون غائم مع أمطار وثلوج متقطّعة على ارتفاع 1200م ويتدنّى مستوى تساقطها مع انخفاض درجات الحرارة الملموس لحدود900 م ليلاً.

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المصدر : NBN