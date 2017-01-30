طقس في لبنان غداً غائم مع ضباب على المرتفعات وثلوج على 700 متر

الحالة العامة: يستمر تأثير الكتل الهوائيّة الباردة (PERLA)على الحوض الشرقيّ للمتوسّط حتّى يوم الخميس.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع ارتفاع درجات الحرارة (تبقى دون معدلاتها الموسميّة)، يتحول تدريجيّاً بعد الظهر إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وأمطار محليّة ليلاً، كما تتساقط الثلوج بشكل خفيف على ارتفاع 800 متر وما دون في المناطق الشماليّة، ويستمر خطر تكوّن الجليد على الطرقات الجبليّة والداخليّة.

الثلاثاء: غائم مع ضباب على المرتفعات وأمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 700م وما دون في الشمال، كما تتدنى درجات الحرارة ليل الثلثاء/الأربعاء بشكل ملحوظ مترافقة برياح شماليّة باردة مما يستدعي التحذير من خطر تكوّن الجليد على الطرقات التي تعلو عن 400م.

الأربعاء: مشمس إلى قليل الغيوم مع صقيع ورياح شماليّة باردة يتشكلّ معها طبقات من الجليد على الطرقات القريبة من السّاحل خاصّةً في شمال البلاد.

الرياح السطحية: شمالية إلى شماليّة غربيّة، سرعتها بين ١٠ و٣٥ كلم/س.

الانقشاع: جيّد

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٤٠ و ٧٠ %.

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج . حرارة سطح الماء: ١٦°م.

الضغط الجوي: ١٠٢٠ HPA أي ما يعادل: ٧٦٥ ملم زئبق

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المصدر : NBN